Brexit: zmiany ważne dla podróżnych od 1 stycznia 2021 r. Adobe Stock

Od Nowego Roku podróżnych przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski będą obowiązywały takie same przepisy, jak podróżnych z innych krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. To zaś oznacza zmianę limitów dotyczących wartości i ilości towarów przywożonych w bagażu osobistym oraz nowe zasady przewozu zwierząt.