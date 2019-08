Zerowy PIT dla młodych niezgodny z konstytucją?

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza zwolnienie z PIT przychodów dla osób do 26. roku życia do kwoty 85 528 zł rocznie.

Na podpisanie ustawy prezydent miał kilkanaście, a nie przynajmniej dwadzieścia jeden dni, przez co po raz kolejny musiał podpisać ustawę przed wyznaczonym konstytucyjnie terminem (art. 122 ust. 2 Konstytucji RP). Prezydentowi przekazano bowiem ustawę 15 lipca, co sprawia, że na podpisanie ustawy miał on czas do 5 sierpnia.