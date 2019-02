CIT: kiedy środki trwałe są ulepszone

Składnik firmowego majątku może być amortyzowany według indywidualnej stawki. Warunkiem jest, aby był to środek trwały używany lub ulepszony i po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika.

W myśl art. 16j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT i art. 22j ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środki transportu, w tym samochody osobowe, uznaje się za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20 proc. wartości początkowej.

Ustalenie czy środek trwały jest ulepszony jest istotne w przypadku, gdy podatnik chce zastosować do amortyzacji tego środka trwałego indywidualną stawkę. Zgodnie bowiem z art. 16j ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 22j ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika możliwe jest stosowanie stawki indywidualnej.

Przykład

Podatnik ulepszył nabytą maszynę zanim wprowadził ją do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Maszyna była fabrycznie nowa. Poniesione nakłady wyniosły 15 proc. wartości początkowej maszyny. W takim przypadku nie można uznać, że maszyna została ulepszona. Nie jest także używana, a zatem podatnik nie może do jej amortyzacji zastosować stawki indywidualnej.

Z kolei, zgodnie z art. 16j ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT i art. 22j ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT, środki trwałe, o których mowa w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. m.in. budynki i lokale mieszkalne, kioski towarowe), uznaje się za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

Zatem w przypadku tych środków trwałych wartość wydatków poniesionych przez podatnika na ulepszenie musi stanowić co najmniej 30 proc. wartości początkowej) oraz środek trwały musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r., 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS).

Przykład

Przedsiębiorca kupił we wrześniu 2017 r. nowe mieszkanie od dewelopera, w stanie deweloperskim. Przedsiębiorca mieszkał w nim do maja 2018 r. Następnie, po zgromadzeniu środków finansowych, przedsiębiorca ulepszył to mieszkanie poprzez znaczne podwyższenie standardu. Wydatki na ulepszenie przekroczyły 30 proc. wartości początkowej lokalu mieszkalnego sprzed ulepszenia. Po ulepszeniu przedsiębiorca rozszerzył dotychczasową działalność gospodarczą, wprowadził lokal mieszkalny do ewidencji środków trwałych firmy (podejmując decyzję o jego amortyzacji) i wynajmuje go osobom trzecim w celu krótkotrwałego zamieszkania (zakwaterowanie w celach turystyczno-rekreacyjnych). Przedsiębiorca chciałby stosować do amortyzacji tego lokalu 10-proc. indywidualną stawkę amortyzacji. Przesłanki zastosowania takiej stawki są dla tego lokalu spełnione, gdyż wartość wydatków poniesionych przez podatnika na ulepszenie przekroczyła 30 proc. wartości początkowej, a ponadto lokal ten zostanie wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tego podatnika (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 r., 3063-ILPB1-1.4511.105.2017.2.KS).

Podejmując decyzję o zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej należy mieć na uwadze, czy nakłady poniesione na dany środek trwały:

- mieszczą się w zakresie prac ulepszeniowych, czy

- były to działania przetwarzające istniejący środek trwały w inny, polegający na wytworzeniu zupełnie nowego środka trwałego. Będzie tak np. w przypadku zmodernizowania i przebudowania lokalu mieszkalnego na gabinety lekarskie (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., ITPB1/4511-693/15-2/2017/WM).

Autor jest doradcą podatkowym

