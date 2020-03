Darowizna na walkę z koronawirusem może dać ulgę w podatku od firm

Przyjęta przez Sejm 28 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu Covid-19 wprowadza do przepisów dotyczących podatków dochodowych nowe ulgi na darowizny. Analogiczne rozwiązania dotyczą zarówno CIT, PIT, jak i tzw. ryczałtu.

Dla przykładu w ustawie o CIT znajdzie się nowy przepis pozwalający na odliczenie od podstawy opodatkowania ustalonej w celu obliczenia podatku lub zaliczki darowizn przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19.

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do specjalnego wykazu,

Co istotne, jeśli chodzi o darowiznę przekazaną do 30 kwietnia 2020 r., odliczeniu ma podlegać kwota odpowiadająca aż 200 proc. wartości darowizny, a tę przekazaną w maju 2020 r. – kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny. W pozostałym okresie, tj. od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r., premia podatkowa przy darowiznach na walkę z koronawirusem ma polegać na odliczeniu kwoty odpowiadającej wartości darowizny.