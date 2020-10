Historyk, publicysta Radosław Sikora poleca w "Plusie Minusie".

Historia fascynowała mnie, odkąd pamiętam. Najbardziej interesowała mnie husaria, do której zachęciło mnie dwóch autorów książki „Husaria" wydanej w latach 70. XX wieku – Jerzy Cichowski i Andrzej Szulczyński. Ta popularnonaukowa książka okazała się dla mnie przełomowa. Autorzy zawarli w niej informacje na temat dziejów tej elitarnej formacji, jej uzbrojenia, taktyki itd. Wygląda niepozornie: mała, cieniutka książeczka, wydana w standardach PRL. Tak zaczęła się moja przygoda z husarią.

Lubię literaturę historyczną, jednak na powieści nie mam czasu, wolę pamiętniki. Z jednej strony czytam je dla relaksu, z drugiej jest to źródło wiedzy. Ostatnio skończyłem „Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia". Miałem wrażenie, że opisuje on dzisiejszą rzeczywistość. Wystarczyłoby zmienić nazwy państw i parę innych elementów, lecz mechanizmy rządzenia są dokładnie takie same. Zwłaszcza mechanizm uzależnienia władzy od obcych mocarstw jest uderzająco ...

