Nie chcę dać się pochłonąć

Reżyser i scenarzysta Łukasz Czajka poleca w "Plusie Minusie".

Czytam aktualnie dwie książki. Pierwszą jest „Nadzieja w mroku" Rebekki Solnit, która koresponduje z filmem o Antoninie i Janie Żabińskich, jaki zrobiłem. Pokazano w niej, że jednostka ma ogromne znaczenie i może zmieniać świat. Rebecca Solnit pokazuje to na przykładach różnych wydarzeń historycznych. Odnosi to również do czasów współczesnych i największego wyzwania, stojącego obecnie przed ludzkością, czyli zmiany klimatu. Autorka przedstawia tezę, że na pewno wiele gatunków zwierząt wyginie, a temperatura na Ziemi wzrośnie, ale to, w jak dużym stopniu, zależy już od działań aktywnych jednostek, które potrafią wpływać na bieg historii.

Druga książka to „Oko nigdy nie śpi" Dennisa Genpo Merzela, która składa się z 14 mów Dharmy. Autorem jest mistrz zen, którego nauki napisane są w bardzo przystępny sposób. Przedstawiają przykłady z życia codziennego, z którymi odbiorca może się łatwo identyfikować.

Prawdę mówiąc, nie ogląda...

