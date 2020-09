Gustavsson. Kulisy Seksskandalu w Akademii. Dlaczego nie przyznano literackiego Nobla?

Przez wiele lat Jean-Claude Arnault, mąż członkini komitetu przyznającego literackiego Nobla, molestował kobiety. I choć było wielu świadków, sprawy prawie nikt nie poruszał, żeby nie psuć atmosfery lub nie narazić się jego żonie.

Tego samego popołudnia, kiedy mój artykuł pojawia się w sieci, 21 listopada 2017 r., Katarina Frostenson odzywa się do przyjaciół. Dzwoni między innymi do Horace'a Engdahla i Jayne Svenungsson, która niebawem wstąpi w szeregi Akademii Szwedzkiej. Mówi im, że wokół jej męża Jeana-Claude'a Arnaulta uknuto spisek, wyjaśnia im, kto go zorganizował i jaki jest jego cel.

Ponadto Frostenson pisze maila do wszystkich członków Akademii, podpisując go nazwiskiem swoim i Arnaulta. Proszą ich o spotkanie przed planowym czwartkowym zebraniem w celu poinformowania o tym, co „może leżeć u podłoża kłamstw".

Para proponuje, że oboje wypowiedzą się podczas spotkania wstępnego przed zebraniem w sali sesyjnej. Zwykle członkowie gromadzą się w bibliotece, rozmawiają, komentują nowe książki i czasopisma rozłożone na dębowym stole. Nikomu poza królem i Akademią Szwedzką nigdy wcześniej nie pozwolono pojawić się podczas tych spotkań.

Horace Engdahl szybko ...

