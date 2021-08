Michał Szułdrzyński. Zuckerberga sen o metawersie Pixabay

Spotkania na zoomie to wcale nie przyszłość. To świat, który odchodzi do lamusa. Wkrótce, jeśli przyjdzie nam ochota porozmawiać ze znajomym przy kawie, założymy specjalne okulary i słuchawki, dzięki którym wejdziemy do metawersu, przysiądziemy się do stolika w paryskiej kawiarni do innej osoby, nawet jeśli przebywa ona na drugim końcu świata. Później, nie wychodząc z metawersu, przespacerujemy się po salach Luwru, przypominając sobie niemal na żywo ulubione obrazy. A że akurat nie lubimy kolejek, wykupimy opcję samodzielnego zwiedzania z audioprzewodnikiem po polsku. Bez wychodzenia z domu też możemy się w metawersie przenieść do biura, spotkać ze współpracownikami, siąść przy biurku w miejscu pracy, a po kilku godzinach wytężonej działalności zarobkowej obejrzeć najnowszy hollywoodzki film.