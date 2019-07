Odkrywanie Caravaggia

Michelangelo Merisi da Caravaggio – nie ma chyba miłośnika sztuki, który nie znałby tego nazwiska. Ale tworzący na przełomie XVI i XVII stulecia artysta, uznawany za reformatora malarstwa, na przeszło dwa wieki popadł w niełaskę. Z cienia wyciągnął go historyk sztuki Roberto Longhi. Odkrywaniu Caravaggia poświęcił życie, ale dopiero zorganizowana przez niego w 1951 wystawa w Palazzo Reale w Mediolanie na nowo ukazała światu geniusz artysty.

Wystawy, na których prezentowane są prace mistrza światłocienia, przyciągają tłumy. Tak było w 2010 r. w Rzymie, gdzie z okazji 400. rocznicy śmierci malarza w stajniach Kwirynału pokazano jego najznakomitsze dzieła. Blisko pół miliona osób obejrzało wystawę „Dentro Caravaggio", którą na przełomie 2017/2018 zorganizowano w Mediolanie. Powodzeniem cieszyła się niedawno wystawa w Musée Jacquemart-André w Paryżu, a jeszcze do niedzieli 14 lipca kilka obrazów Caravaggia i jego naśladowców można oglądać w Neapolu, w którym artysta tworzył przez 18 miesięcy swojego życia.

Co mają jednak począć ci, którzy do Neapolu już nie zdążą? Mogą sięgnąć po wydaną w tym roku książkę ks. prof. Witolda Kaweckiego ze stołecznego UKSW. Duchowny nie ukrywa, że jest „zakręcony" na punkcie Caravaggia od co najmniej 30 lat. Owej fascynacji dawał już wyraz w przeszłości, poświęcając artyście kilka esejów naukowych oraz dwie książki. Teraz oddał do rąk czytelnika kolejną – ...

