Zabić, zapomnieć i zacząć od nowa

Odnosząca sukcesy psychoterapeutka, jej mąż znany dziecięcy onkolog oraz ich syn chodzący do prestiżowej szkoły wydają się być modelowym przykładem szczęśliwej rodziny. Realizują swoje pasje, wspierają się, działają charytatywnie i snują plany na przyszłość. Idylla kończy się w chwili brutalnego morderstwa popełnionego na matce jednego z małoletnich pacjentów doktora Frasera. Szybko wychodzi na jaw, iż Jonathan spotykał się z denatką nie tylko w szpitalu, a łącząca ich relacja wykraczała daleko poza zawodową. W dodatku dzień po morderstwie doktor znika bez ślad i z miejsca staje się głównym podejrzanym.

„Od Nowa" to sześcioodcinkowe, doskonałe połączenie pełnego zwrotów akcji thrillera, serialu prawniczego i dramatu obyczajowego. Trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sekundy, w dużej mierze dzięki doskonałym kreacjom aktorskim. I to zarówno ze strony doświadczonych wykonawców – Nicole Kidman, Hugha Granta czy Donalda Sutherlanda – ale również 15-letniego Noaha Juppa i o dwa lata młodszego Edana Alexandra. Inną mocną stroną „Od nowa" jest warstwa psychologiczna. Z jednej strony jest szok spowodowany niespodziewanymi zdarzeniami i zdradą, który odbiera bohaterom zdolność racjonalnego myślenia. Z drugiej strony mamy bezwarunkową miłość dziecka do rodziców oraz potrzebę tych drugich do ochrony swych pociech bez względu na wiek. To tylko niektóre mechanizmy ludzkiej psychiki, które możemy obserwować w „Od nowa".









Jednocześnie serial pokazuje bezwzględność świata prawników – dążenie do wygrania sprawy bez jakichkolwiek skrupułów i moralny...

