Garnek z historią

Więcej historii niż w jakimkolwiek zabytku można znaleźć w jedzeniu – to myśl przewodnia książki pt. „Obiad w Rzymie. Historia świata w jednym posiłku" Andreasa Viestada. Norweski szef kuchni i felietonista kulinarny przyznaje, że fundamentem jego najnowszej publikacji było niemal 50 tys. posiłków, które sam zjadł lub przygotował.

Główną osią opowieści Viestada jest klasyczny włoski obiad w ulubionej restauracji La Carbonara w Rzymie. Poszczególne składniki obiadu stanowią osobne rozdziały książki. W każdym z nich autor przedstawia historie danego produktu i rolę, jaką odegrał w rozwoju cywilizacji. Na przykład spór o przepis na chleb miał doprowadzić do wielkiej schizmy w Kościele, a miłość Europejczyków do cukru przyczyniła się do rozwoju niewolnictwa w Ameryce. Viestad wręcz zasypuje czytelników barwnymi opowieściami, anegdotami, ciekawostkami, które mogą przydać się podczas niejednej kolacji z przyjaciółmi. Dowiadujemy się, że słynna mafia sycylijska „wyrosła" na produkcji i handlu cytrynami. A starożytni Persowie decyzje strategiczne omawiali dwukrotnie: po alkoholu i na trzeźwo. Poznajemy ciekawych bohaterów takich jak Apicjusz, starożytny gastroturysta, który przemierzał świat w poszukiwaniu najlepszej krewetki, a gdy wydał wszystkie pieniądze na jedzenie i przyjemności, postanowił się zabić....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ