Konia z rzędem

Zupełnie nie rozumiem, jak mając tak dobre nazwisko, można nie dać go na etykietę?! Cóż jednak zrobić, Winnica Mazurek zmieniła swą piękną nazwę i jest teraz Silesian. Właściciele (z którymi prócz nazwiska nic mnie nie łączy) podkreślają w ten sposób i dolnośląskie pochodzenie (50 km od Wrocławia), i śląskie konie. Bo rodzina od pięciu pokoleń, jeszcze z czasów kresowych, hoduje konie. A dwa lata temu zaczęła robić wina.

Na koniach się nie znam, ale wina robią bardzo dobre. Dolny Śląsk zresztą staje się bardzo ciekawym regionem z dynamicznymi producentami. Teraz, w czasach epidemii, gdy i na winiarzy przyszły ciężkie czasy, ich stowarzyszenie uruchomiło stronę Pijdolnoslaskiewino.pl, przez którą można zamawiać wina z regionu. No dobrze, ale co pić z Winnicy Silesian? Do półwytrawnego Cuvee 2018 (60 zł) rodaków nie trzeba zachęcać, sprzedaje się najlepiej. Pozostaję sceptyczny nie dlatego, że to złe wino, ale dlatego, że inne są o niebo lepsze. Riesling 2018 nabiera szlachetności z miesiąca na miesiąc. Już nie zielone, ale całkiem dojrzałe jabłko z pestkami, w bukiecie kusi brzoskwinia – bardzo chętnie spróbuję go jesienią, świetnie się rozwija.









Seyval Blanc 2018 zaskakuje klasą. To odmiana hybrydowa (powstaje z połączenia szlachetnej winorośli właściwej z innymi, odpornymi na choroby i mrozy winoroślami), zwykle poza poziom win pijalnych nie wychodzi. Tu ma...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Ostatnie dni promocji!

Kup e-prenumeratę Rzeczpospolitej w promocji i #zostanwdomu E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ