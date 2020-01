Czas nowych schizm Logo Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego Wikimedia Commons, Domena Publiczna

Amerykańskie media (bo do polskich jakoś się to nie przebiło) poinformowały kilka dni temu, że trzecia co do wielkości wspólnota protestancka w Stanach Zjednoczonych podjęła decyzję o pokojowym rozejściu się „konserwatystów" i „liberałów". Ci drudzy mają pozostać w Zjednoczonym Kościele Metodystycznym, ci pierwsi powołać nowe wyznanie, na które – za cenę rezygnacji z dochodzenia swoich praw do własności kościelnej – mają otrzymać 25 mln dolarów. Jeśli z wyznania wyłonią się kolejne grupy, to otrzymają po 2 mln dolarów. Konserwatyści są w tym sporze w sytuacji słabszej, bo to oni mają głosować w zborach, które mają przejść do nowej organizacji kościelnej, czy chcą opuścić wyznanie, ci zaś, którzy zdecydują się w nim pozostać, mimo zmieniającej się doktryny, żadnych głosowań w zborach prowadzić nie będą.