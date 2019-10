Dziecko znalezione w wózku

Czy kochałabyś mnie, gdybym kogoś zabił?". Pytanie zadane matce przez syna wbrew pozorom nie jest retoryczne. W nowej powieści Idy Linde „Mama mordercy" poznajemy perspektywę kobiety, której dziecko zabiło człowieka. Książka szwedzkiej pisarki to fenomenalny zapis przeżyć matki po tragicznym wydarzeniu.

Wiele w tym utworze niekonwencjonalności. „Mój chłopiec", jak mówi Henrietta, to dziecko znalezione przez bohaterkę w wózku na ulicy. Przygarnięcie go, z jednoczesnym poczuciem bezwarunkowej miłości, powoduje silną, niewyobrażalną wręcz więź. Wspólne sny, przenoszenie wzajemnych emocji i zrozumienie sprawiają, że Henrietta od dawna przeczuwa zabójstwo dokonane przez syna. Nic z tym nie może zrobić i niczego też nie dokona. Od początku dla adoptowanego chłopca była skłonna do poświęceń. Dla niego porzuciła swoją kochankę Sally, dla niego zrobi też więcej. Ma bowiem skłonność do zatracania się w miłości. To charakteryzuje także jej relację z Grace, którą poznała w więzieniu syna. Henrietta angażuje się w związek z Grace na kilku poziomach, choć jednocześnie to relacja zbudowana na kłamstwach, odkrywana powoli, wyniszczająca.

Powieść Linde to opowieść o więzi, intuicji, bezwzględnej miłości, zagubieniu i rozpaczy. Wyróżnia tę pro...

