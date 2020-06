Tałant Dujszebajew: Niech całe miasto o tym wie

Pracuję w Kielcach od kilku lat, byłem selekcjonerem reprezentacji i rozumiem już trochę polską mentalność. Macie w sobie coś takiego, że potraficie sobie radzić w najtrudniejszych momentach. Możliwe, że pojawi się jakiś sponsor, mamy teraz wolne miejsce w nazwie klubu. Wiele zależy od tego, czy zdążymy na czas. Wierzę w klub, wierzę w kibiców i wierzę w zawodników, bo to, co zrobili, jest niesamowite.

Dla wielu z was to już druga obniżka wynagrodzenia w ciągu półtora roku…

Zostanie pan w Kielcach niezależnie od tego, co się wydarzy?

Zawsze dotrzymuję słowa. Zostanę w klubie, dopóki będziemy walczyć. Oczywiście, może dojść do sytuacji, w której opuści nas trzech czy czterech zawodników, nie dostaniemy pensji przez kilka miesięcy i trzeba będzie powiedzieć: „stop”. Na dziś nie mam jednak żadnych wątpliwości: zostaję w Kielcach. Dostaję oferty z innych klubów, ale wszystkie odrzucam. Do końca roku na pewno się to nie zmieni. Myślę tylko o tym, co musimy zrobić, aby zdobyć Puchar Polski, mistrzostwo kraju i awansować do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów.