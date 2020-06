PGE VIVE Kielce traci sponsora i woła o pomoc

Kielczanie doszli do porozumienia z zawodnikami w sprawie obniżenia pensji i obcięli koszty wszędzie, gdzie się da. Dziura w budżecie i tak jest jednak spora.

Holender wyjaśnia, że powodem decyzji jest epidemia koronawirusa, która bardzo mocno dotknęła jego firmę. - Nasze sklepy były zamknięte na długo, a ja muszę być więc odpowiedzialnym menedżerem, bo mam pod sobą tysiące pracowników - mówi Servaas i zapewnia, że być może w przyszłości VIVE wróci do sponsorowania klubu.

Prezesa wspiera trener Tałant Dujszebajew. - Cały świat przeżywa trudne chwile, a my wciąż chcemy walczyć o awans do turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy zgodzili się na obniżki i wciąż chcą tu być.

Jedyna zmiana kadrowa, o której władze kieleckiego klubu poinformowały podczas konferencji prasowej, to plan wypożyczenia tureckiego rozgrywającego Doruka Pehlivana do jednego z klubów niemieckiej Bundesligi. 21-latka zastąpi w zespole wracający z wypożyczenia do Górnika Zabrze najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu PGNiG Superligi Szymon Sićko.