Pierwsze ofiary

To efekt nie tylko sobotnich porażek Zagłębia z Wisłą Kraków oraz Korony z Jagiellonią, ale i słabej gry w większości dotychczasowym meczów. Korona zamyka tabelę, Zagłębie jest czwarte od końca.

Lettieri pracował w Kielcach od lata 2017 roku, kiedy zastąpił lubianego w tym mieście Macieja Bartoszka. Cieszył się zaufaniem prezesa Krzysztofa Zająca, który nieraz bronił go przed krytyką kibiców i dziennikarzy. Ale i on stracił cierpliwość. Na razie Lettieriego zastąpił trener drugiej drużyny Sławomir Grzesik, a van Daela jego asystent Paweł Karmelita. Nowych trenerów poznamy być może jeszcze dziś. Podobno mecz Korony z Jagiellonią miał być ostatnią szansą dla Lettieriego, ale nie wykorzystał jej ani on, ani drużyna.