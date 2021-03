Wstrząs w Barcelonie. Bartomeu aresztowany

Katalońska policja weszła do siedziby klubu w poniedziałek rano. Radio Cadena Ser podaje, że oprócz Bartomeu aresztowani zostali także dyrektor generalny Oscar Grau, szef działu prawnego Roma Gomez Ponti i doradca prezesa Jaume Masferrer. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Śledczy przeszukali gabinety na Camp Nou i zabezpieczyli dokumenty, które mogą dostarczyć dalszych informacji w sprawie tzw. afery hejterskiej. O co w niej chodzi? Władze Barcelony miały zatrudnić zewnętrzną firmę I3 Ventures do tworzenia w mediach społecznościowych kont, które służyły do atakowania i dyskredytowania politycznych rywali Bartomeu oraz osób nieprzychylnych zarządowi klubu, m.in. byłych i obecnych gwiazd Xaviego, Carlesa Puyola, Leo Messiego i Gerarda Pique.