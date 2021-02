Festiwal pięknych bramek w piłkarskiej Ekstraklasie

O wyniku wyrównanego spotkania Jagiellonii z Piastem zadecydował strzał Tiago Alvesa w ostatniej minucie. Kiedy piłka „schodzi" z nogi, padają najładniejsze gole. Do niedzieli i meczu w Płocku była to najefektowniejsza bramka kolejki. W spotkaniu tym gospodarze prowadzili od 67. minuty z Wisłą Kraków i wydawało się, że kontrolują grę. Ale w 77. na boisko wszedł najstarszy piłkarz gości Rafał Boguski i pięć minut później zakręcił piłkę z końcowej linii tak, że wpadła do siatki nad głową bramkarza.