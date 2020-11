Po meczu Polska-Holandia: Futbol reprezentacyjny zaczyna się chwiać w posadach AFP

Robert Lewandowski podważył autorytet trenera, ale on z tego słynie, robi to regularnie, taka jego spécialité de la maison. Jedynym, do którego nie miał żadnych zastrzeżeń i którego uwielbia, jest Pep Guardiola – mówi dziennikarz sportowy Piotr Żelazny.