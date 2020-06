Bayern może ustanowić rekord Bundesligi

Dodatkowo Bawarczycy są ostatnio bardzo bramkostrzelni - tylko po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa zdobyli pięć goli w meczach z Fortuną Duesseldorf i Eintrachtem Frankfurt oraz cztery gole Bayerowi Leverkusen - przypomina Onet.

Od czasu, gdy trenerem Bayernu jest Hansi Flick, Bawarczycy notują średnią 3,23 goli na mecz.

Autorem co trzeciego gola zdobywanego przez Bayern jest w tym sezonie Bundesligi Robert Lewandowski. Polak wciąż ma szansę na wyrównanie rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/1972, który legendarny snajper zakończył z 40 golami na koncie. Aby to się stało Lewandowski musiałby jednak w trzech meczach (z powodu żółtych kartek Polak będzie pauzował w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach) trafić do siatki 10 razy.