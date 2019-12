Money.pl: Prezes PGE Narodowego zdymisjonowana po aferze z murawą

Jak czytamy na portalu, informacja o dymisji ma zostać oficjalnie podana we wtorek rano. Również we wtorek ma zostać podane nazwisko nowego prezesa.

Kierownictwo stadionu było w ostatnim czasie mocno krytykowane za stan murawy w czasie meczów reprezentacji. Do jej układania wynajęta była firma „Trawnik Producent”, z którą umowa skończyła się w listopadzie. „Od lat wygrywa przetargi, ogłaszane przez PGE Stadion Narodowy, między innym dlatego, że czasami jako jedyna do przetargu przystępuje. Ostatni, na mocy którego wykonuje zlecenie, rozstrzygnięto 27 września 2018 roku. Była wtedy jedynym uczestnikiem. W kilku przetargach z lat 2017 i 2018 czterokrotnie brała jeszcze udział firma Dropservice Janusz Dośpiał, Piotr Wypychowski” - pisał po meczu ze Słowenią w eliminacjach Mistrzostw Europy Stefan Szczepłek.

- Jako minister sportu na pewno zajmę się sprawą murawy na Stadionie Narodowym. To bardzo ważna sprawa - mówił dwa tygodnie temu szef rządu. - Nasza drużyna narodowa daje nam tyle radości i tyle dumy, że musimy zapewnić im, jak najlepsze warunki - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

- My, jako stadion PGE Narodowy nie możemy sobie pozwolić na psucie wizerunku. Podpisujemy umowę z firmą, która specjalizuje się w budowie boisk i to ona bierze na siebie odpowiedzialność za ich jakość. Boisko za każdym razem jest odbierane bez uwag do protokołu. Słyszymy jednak głosy piłkarzy i wyciągniemy wnioski. Przy przygotowaniu nowej dokumentacji przetargowej będziemy korzystali z opinii ekspertów i prosili o uwagi PZPN - broniła wówczas Monika Borzdyńska, dyrektor PGE Narodowego d.s. komunikacji i Promocji.

- Żadnego odwołania jeszcze nie dostałam, ale się go spodziewam - powiedziała Omięcka w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. - Chciałabym otrzymać odwołanie, usłyszeć argumenty i wtedy będę się zastanawiała nad reagowaniem - dodała. Według stacji Morawiecki dopiero na wtorek na 12.00 wezwał na spotkanie obecną prezes, by odwołać ją ze stanowiska i wskazać nowego szefa operatora PGE Narodowego.