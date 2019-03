Kobieta sędzią na meczu. Komentator: Hańba dla boiska

Komentator włoskiej telewizji nazwał czymś "okropnym" oraz "żartem" obecność kobiety w roli sędzi liniowej w czasie meczu piłkarskiego na piątym poziomie rozgrywek we Włoszech - informuje Reuters.

Sergio Vessicchio przeprosił za komentarz, który wygłosił na antenie CanaleCinqueTv przed rozpoczęciem meczu pomiędzy Agropoli i Sant’Agnello. Jednym z sędziów liniowych w czasie tego meczu była kobieta, Annalisa Moccia.

Poniżej dalsza część artykułu

- To okropne widzieć kobietę w roli sędziego w lidze, w której kluby wydają setki tysięcy euro. To żart, że federacja decyduje się na coś takiego, to hańba dla piłkarskiego boiska - powiedział komentator.

Po meczu komentator przeprosił za swoje słowa.

"Osobiście uważam, że sędziowanie przez kobiety w piłce to błąd z wielu powodów, więc potwierdzam moje przemyślenia" - napisał wprawdzie na Twitterze, ale w rozmowie z CRC radio stwierdził, że "wyraził się w niewłaściwy sposób".

Komentator podkreślił, że jego krytyka była wymierzona w federację piłkarską, a nie w samą sędzię.

Agropoli, które wygrało 2:0, wyraziło solidarność z Moccią.

W weekend kobieca drużyna Juventusu zagrała na swoim stadionie dla 39 tys. osób - jak dotąd na żadnym meczu kobiecej piłki nożnej we Włoszech nie było aż tylu kibiców.