Kuba Błaszczykowski trenuje z Wisłą Kraków. Chce grać za darmo

Kuba Błaszczykowski będzie trenował z Wisłą Kraków. Reprezentant Polski chce pomóc swojemu byłemu klubowi. Jest w stanie grać w Ekstraklasie za darmo.

Na początku roku VfL Wolfsburg poinformował o rozwiązaniu umowy z Kubą Błaszczykowskim. Reprezentant Polski został bez klubu.

Nieoficjalnie mówiło się, że sprowadzeniem pomocnika zainteresowany jest Górnik Zabrze. Mówiło się również o możliwości powrotu do Wisły Kraków, jednak wobec zawieszenia licencji taki scenariusz wydawał się nierealny.

Jak informuje "Przegląd Sportowy" Błaszczykowski od poniedziałku negocjował możliwość pomocy Wiśle. Piłkarz podjął decyzję o rozpoczęciu treningów z klubem. Były kapitan reprezentacji Polski może występować w Ekstraklasie za darmo. To ważna deklaracja, biorąc pod uwagę problemy klubu.

Wczoraj do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła weszła policja. To element postępowania mającego na celu ustalenie, czy podczas sprzedaży klubu firmom z Wielkiej Brytanii i Luksemburgu nie doszło do działań na szkodę spółki.

Wisła do 10 stycznia mają czas na przedstawienie PZPN informacji dotyczących władz klubu i stanu jego finansów.