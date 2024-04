Nowy prezes Sądu Okręgowego w Krakowie powołany. Krytyka ze strony szefowej KRS

Przewodnicząca KRS krytykuje zmianę

Jak donosi Gazeta Krakowska, przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka krytycznie odniosła się zarówno do zmiany na stanowisku prezesa SO w Krakowie, jak i do ogółu zmian w polskim sądownictwie, zapoczątkowanych przez ministra Bodnara. W swoim liście wskazuje ona m.in. na to, że dominującym powodem zawieszania prezesów sądów jest fakt udzielenia przez nich poparcia sędziom kandydującym do KRS i próba paraliżu Kolegium SO w Krakowie.

— Fakt udzielania poparcia sędziom kandydującym do KRS wydaje się dominującym, choć niekonsekwentnie stosowanym kryterium dokonanych zawieszeń. — stwierdza w „Liście do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej” Dagmara Pawełczyk-Woicka. — W istocie jednak rzeczywistym kryterium doboru osób podlegających zawieszeniu jest próba paraliżu Kolegium SO w Krakowie, które opiniuje zamiar odwołania prezesa poprzez wyeliminowanie z udziału w nim osób przeciwstawiających się temu nurtowi w sądownictwie, który wyrażał jawny sprzeciw wobec reformy sądownictwa