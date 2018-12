Ekstraklasa: Strzelanina w Gdyni, wysoki remis Arki z Wisłą Płock

Arka Gdynia zremisowała z Wisłą Płock 3:3 w meczu 20. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Do przerwy goście prowadzili już 2:0, ale w drugiej połowie gdynianie odwrócili losy meczu. Zwycięstwo stracili dopiero w końcówce - relacjonuje Onet.

Wisła przez pierwsze minuty była niemal zamknięta na własnej połowie, ale później to ona wypracowała sobie przewagę. Najlepszym piłkarzem tego fragmentu spotkania był Dominik Furman - ocenia Onet. To właśnie on był autorem bezpośredniego trafienia z rzutu wolnego w 29. minucie.

W 35. minucie Furman nie strzelał, a wykonywał wrzutkę z rzutu wolnego z prawej strony boiska. Piłka trafiła na głowę Oskara Zawady i po odbiciu od słupka wpadła do bramki strzeżonej przez Pavelsa Steinborsa.

Gospodarze do siatki zaczęli trafiać dopiero po przerwie. Tym razem z rzutu wolnego dośrodkowywał Michał Janota, a do bramki trafił głową wprowadzony na drugą połowę Adam Danch. Po kwadransie był już remis, gdy Janota wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul na Luce Zarandii.

Arka dominowała na boisku i w 83. minucie po raz pierwszy w tym meczu wyszła na prowadzenie. Bohaterem gdynian został Janota, po tym jak uderzył z krawędzi pola karnego w samo okienko bramki, nie dając żadnych szans Thomasowi Daehne. Kiedy wydawało się, że ekipa z Gdyni na dobre odwróciła losy spotkania, przypomniał o sobie Dominik Furman. Wykonywany przez niego rzut wolny znów zasiał popłoch w szeregach gospodarzy, futbolówkę głową trącił jeszcze Igor Łasicki, a finalnie uderzenie upadając już na murawę oddał Alan Uryga, ratując jeden punkt dla płocczan.

Arka Gdynia - Wisła Płock 3:3 (0:2)

Bramki: Adam Danch (47), Michał Janota 2 (62-karny, 83), - Dominik Furman (29), Oskar Zawada (35), Alan Uryga (89).

Żółte kartki: Rafał Siemaszko - Oskar Zawada, Carlos de Oliveira.

Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Luka Maric, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Adam Deja (46. Adam Danch), Michał Nalepa, Michał Janota - Nabil Aankour (46. Mateusz Młyński), Rafał Siemaszko (82. Jan Łoś), Luka Zarandia.

Wisła: Thomas Daehne - Igor Łasicki, Adam Dźwigała, Alan Uryga, Patryk Stępiński - Jakub Łukowski (85. Karol Angielski), Damian Szymański, Dominik Furman, Ricardinho, Carlos de Oliveira (59. Damian Rasak) - Oskar Zawada (78. Cezary Stefańczyk).(PAP)