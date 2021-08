Marek Domagalski: Lepsza strona reasumpcji

Użyłem już gdzieś chyba argumentu, że jak listonosz czy choćby brat przynosi nam kilka, a tym bardziej kilkanaście banknotów, to najpierw on liczy, a my patrzymy, a potem my liczymy, a on patrzy. To nam nakazuje doświadczenie życiowe. Mniej ważne, ile razy liczymy, ważne, by wynik liczenia był prawidłowy.

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, składając wniosek o odroczenie posiedzenia do 2 września, mógł oczywiście zakładać, że jak się uda go przegłosować, to Sejm się rozjedzie, ale nie ma racji, że nie wchodziła tego dnia w rachubę reasumpcja. To nieracjonalne rozumowanie, gdyż także w tym mogłyby zajść przyczyny do reasumpcji, np. gdyby doszło do awarii systemu elektronicznego. Tu awarii nie było i nie wiem, czy marszałek nie nadużyła reasumpcji. Miała najwyraźniej wątpliwości, szukając u pięciu prawników podkładki do takiej decyzji, ale nie można z góry pozbawiać Sejmu prawa do naprawy błędu – w tym wypadku na trzy tygodnie.