Hubert A. Janiszewski: Jak dojrzewają rady nadzorcze

Moja pierwsza uwaga jest taka, w polskim systemie prawnym to rada nadzorcza powołuje ze swego grona komitety w zależności od specyfiki oraz potrzeb spółki, chyba że regulator rynku narzuca powołanie określonych komitetów oraz ich składu. W bankowości, a jest to sektor podlegający bardzo szczegółowym uregulowaniom, rola komitetu audytu jest bardzo znacząca, o ile nie decydująca dla nadzorczych funkcji rady nadzorczej zarówno w stosunku do zarządu, jak i całej spółki.

W każdej dużej spółce z reguły wyodrębnia się też komitet ds. wynagrodzeń, którym tradycyjnie kieruje sam przewodniczący rady nadzorczej. Rola niezależnych członków rady nadzorczej, jak i komitetów jest nie do przecenienia, szczególnie gdy mamy do czynienia ze spółką z dominującym jednym akcjonariuszem, często jej założycielem (lub małą grupą takich akcjonariuszy).

Warto wspomnieć, że poza sektorem finansowo-ubezpieczeniowym (w tym w biurach maklerskich) , który jest wyjątkowo dokładnie – wręcz drobiazgowo – uregulowany, liczba komitetów oraz zakres ich działania jest istotnie mniejszy, co nie oznacza bynajmniej, że są to komitety nieistotne.

Członkowie rady i komitetów nie powinni unikać roboczych kontaktów z pracownikami nadzorowanej spółki niebędącymi członkami zarządu, buduje to bowiem z jednej strony znajomość problemów i zagadnień spółki, a z drugiej – zaufanie do rady i jej miejsca w samej spółce.

Wynagrodzenia członków rady

Last but not least, istotna jest kwestia stosownego wynagradzania członków rad nadzorczych. Stopień ich odpowiedzialności jest dzisiaj ustawiony na równi z zarządami, a doświadczenie i profesjonalizm w każdych warunkach winny być odpowiednio wynagradzane.