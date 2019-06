Spór o sądy wraca do Polski - komentuje Tomasz Pietryga

Wyrok Trybunału w Luksemburgu jeszcze nie zapadł, ale wysoce prawdopodobne jest, że będzie zbieżny z czwartkową opinią rzecznika generalnego. Stwierdził on, w skrócie, że Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów niezależności w rozumieniu prawa UE, bo jej skład rekomendowała Krajowa Rada Sądownictwa. Jej status jest zaś wadliwy, ponieważ sędziowską część wybierają politycy.

To jednak Polska, a nie Niemcy, prowadzi spór o praworządność z Brukselą i sporą częścią zbuntowanego środowiska sędziowskiego, które podobnie jak opozycja kwestionuje reformy wprowadzone przez PiS. I to Polska, a nie Niemcy, ma z tym problem. Nie do końca ma też rację sędzia Mazur, że wyrok nie będzie miał znaczenia.