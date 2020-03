Wojciech Tumidalski: Odpowiedzialny jak sędzia z Krajowej Rady Sądownictwa

W dobie zagrożenia koronawirusem zostawmy na boku szeroko znane wątpliwości, jak ich do Rady powołano. Do walki z epidemią trzeba zgody społecznej. I od kilku dni widać, że władze sprawy nie bagatelizują. Zamknięto granice, a urzędy i sądy ograniczyły działalność. Niektóre poddano kwarantannie, jak sąd w Biłgoraju, którego prezesem jest Zbigniew Łupina, będący też członkiem KRS.

Ale jest problem, bo sędzia Łupina przyjechał w miniony wtorek do Warszawy, udał się do siedziby KRS (w tym samym, obszernym gmachu co Prokuratura Krajowa) i nie słychać, by poinformował pozostałych sędziów o swojej sytuacji. Rada w czwartek zakończyła posiedzenie planowane do piątku i... nic. Żadnych procedur. Sędzia Łupina ma koronawirusa i życzmy mu zdrowia. Oby także pozostali, którzy mieli z nim kontakt i zostali zakażeni, przeszli tę chorobę łagodnie.