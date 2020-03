Wojciech Tumidalski: Sądzić się można, ale po co? - o powództwie Służby Więziennej przeciw NIK

Pilotowany przez Patryka Jakiego program aktywizacji więźniów był wart poparcia i szkoda, że nie zakończył się sukcesem – co wytknęła NIK. Ale czy to sprawa na proces sądowy?

W demokratycznym państwie prawnym każdy, kto uważa, że jego dobre imię zostało naruszone, może pozwać tego, kto je naruszył, a niezawisły sąd przeprowadzi proces, zbada sprawę i wyda orzeczenie. Wydaje się to czymś zupełnie normalnym. Ale rzadko zdarza się, by jedna instytucja państwowa pozywała do sądu inną, będącą na dodatek organem konstytucyjnym. Poniżej dalsza część artykułu

A tak się wkrótce stanie, gdy będziemy świadkami procesu z powództwa Służby Więziennej, przeciwko Najwyższej Izbie Kontroli, która zbadała, jak wdrożono ministerialny program pracy więźniów, którego twarzą był ówczesny wiceminister Patryk Jaki. Miał to być wielki sukces i przełamanie wieloletniej niemocy w tej dziedzinie od dawna proszącej się o systemowe rozwiązanie. Praca dla więźniów, którzy powinni zarabiać by spłacić swój pobyt za kratami i oddać ofiarom to, co zasądził sąd, była nieopłacalna. Wymyślono więc budowę przy więzieniach hal fabrycznych, które mieli wynajmować przedsiębiorcy, by dać pracę osadzonym. Czytaj też: Raport NIK bez śledztwa

I wszystko byłoby w porządku gdyby nie to, że NIK, kontrolująca prawidłowość wydawania państwowych pieniędzy, stwierdziła, że wprawdzie więcej więźniów pracuje, ale doszło do licznych – jak na kontrole NIK – uchybień i naruszeń Prawa zamówień publicznych. Inspektorzy NIK ustalili, że zaniżano czynsze za dzierżawę hal przemysłowych. Wysłano kilkanaście zawiadomień do prokuratury. Śledztw nie wszczęto, co pewnie niektórzy przewidzieli. Może jednak jest tak, jak w przypadku wielu doniesień NIK do prokuratury – że między nieprawidłowościami finansowymi a przestępstwem jest jeszcze sporo miejsca.

Kontrolę zaczynano jeszcze za Krzysztofa Kwiatkowskiego, a wyniki ogłaszano już za Mariana Banasia i oczywiście, w myśl plemiennej polityki, Patryk Jaki i jego stronnicy uznali to za zemstę Banasia walczącego o życie. Bo tak jest najłatwiej i dzięki temu argumentowi niektórzy czują się zwolnieni z odnoszenia się do merytorycznych zarzutów. Szkoda.

Kibicowałem programowi aktywizacji zawodowej skazanych i minister Jaki ma punkt za to, że próbował coś tu zrobić. Gorzej, jeśli wyszło tak, jak ustaliła to NIK, której raport próbuje teraz podważyć Służba Więzienna. Przynajmniej oni sami przyznali, że program nie jest opłacalny, bo trzeba było zastosować uproszczenia prawne, aby jakiś przedsiębiorca był zainteresowany w nim udziałem.

Sądzić się można, ale po co? Szczególnie, gdy pozywa instytucja nadzorowana przez ministra sprawiedliwości. Potrzeba mu do szczęścia procesu, w którym wszyscy będą sobie zadawać pytanie o zależności między sądem a resortem?