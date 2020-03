Raport NIK bez śledztwa

Jak pisała „Rzeczpospolita", czynności kontrolne programu zostały zakończone już w czerwcu ubiegłego roku, a ówczesny szef NIK Krzysztof Kwiatkowski nie widział podstaw do kierowania sprawy do prokuratury. Ocena się zmieniła, gdy prezesem został Marian Banaś – wtedy kolegium NIK w ustaleniach kontrolerów dostrzegło złamanie prawa.

Zarzuty brzmiały poważnie: budżet państwa stracił ok. 37 mln zł przez zaniżanie czynszu dzierżawionych hal przemysłowych, które zbudowano dzięki środkom z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Pracę w nich znajdują tylko więźniowie, ale to firmy z zewnątrz zgłaszają się do programu i dają im zatrudnienie. NIK stwierdziła, że zakłady karne nie stosowały stawek rynkowych za wynajem od firm – wskazała 14 takich przypadków na 29 hal. W odniesieniu do Zakładu Karnego w Stargardzie ustalony czynsz był 2,5-krotnie niższy niż rynkowy, w Czarnem – 3-krotnie, we Włocawku – aż 10-krotnie.