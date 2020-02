Stanisław Biernat: Co ma Unia do sądów, czyli o różnicy między kropką a przecinkiem

Wbrew stwierdzeniom polityków w traktatach znajdują się przecież przepisy formułujące wymagania dotyczące wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Nie chodzi przy tym o strukturę sądów, ale o elementy organizacji wymiaru sprawiedliwości wyznaczające pozycję sądów i sędziów krajowych w całości aparatu państwowego oraz relacje sądów do władz politycznych. Podpowiadam politykom owe przepisy: art. 2 i art. 19 ust. 1 traktatu o Unii Europejskiej, art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 47 Karty praw podstawowych. Z przepisów tych wynikają m.in.: zasada praworządności, prawo do skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii i prawo podstawowe do rzetelnego procesu sądowego. Ponadto z powołanych przepisów traktatowych wynika konieczność zapewnienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wobec tego państwa członkowskie, w tym Polska, wykonując swoje kompetencje do organizowania wymiaru sprawiedliwości, są zobowiązane do respektowania wskazanych norm prawa unijnego. Muszą zatem zagwarantować niezależność sądów i niezawisłość sędziów (co skądinąd wynika już z Konstytucji RP). Niedopuszczalne jest m.in. skracanie wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku przez sędziów czynnych, przyznawanie arbitralnych kompetencji organom władzy wykonawczej do przedłużania czasu służby sędziowskiej, tworzenie „sądów" niespełniających kryteriów niezależności, kreowanie organów uczestniczących w procedurze powoływania sędziów zależnych od organów ustawodawczych i wykonawczych oraz o składzie osobowym, którego prawidłowości nie sposób zweryfikować, wprowadzenie modelu postępowań dyscyplinarnych, w których ściga się sędziów za treść orzeczeń i występowanie z pytaniami prejudycjalnymi. Ustawa z 20 grudnia 2019 r. spowoduje zwielokrotnienie wad położenia prawnego sędziów, nie do pogodzenia z prawem unijnym.