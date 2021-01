Praworządność a rozwój

Indeks praworządności

Bank Światowy opracowuje co roku Worldwide Governance Index (WGI), co można przetłumaczyć jako światowy indeks jakości rządzenia, który w pewnym uproszczeniu można byłoby nazwać indeksem praworządności. WGI składa się z trzech grup subindeksów wskazujących aspekty dobrego rządu. Modus operandi rządów, czyli sposób ich wyboru, funkcjonowania, monitorowania i zastępowania, określają: zdolność obywateli do wyrażania opinii o rządach i pociągania ich do odpowiedzialności oraz stabilność polityczna, ochrona przed przemocą i terroryzmem.