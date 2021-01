Wojciech Warski: Krajobraz w trakcie bitwy

Reakcja rządu w sferze gospodarczej na pierwszą falę pandemii oceniana jest na ogół pozytywnie i uwzględnia realia mierzenia się z nieznanym. Celem nadrzędnym było zachowanie integralności rynku pracy. Dla rekompensaty skutków zamknięcia gospodarki uruchomiono tzw. tarczę finansową, która pozwoliła przetrwać licznym podmiotom gospodarczym, których obroty spadły o 25 proc. lub więcej. Pomoc okraszona była propagandą „hojności dobrej władzy", ale była faktem, co mimo chaosu zostało docenione na rynku. Były też głosy, że zamknięcie gospodarki jest nadmierne i nieracjonalne, ale nikt nie rozważał poważniej systemowych aspektów ograniczeń i dotacji.

Pamiętać przy tym należy o rygorach finansów publicznych, które w interesie publicznym muszą być brane pod uwagę. Dlatego nowa polityka wsparcia winna być skierowana wyłącznie do tych podmiotów, które ponoszą niezawinione przez siebie straty.

W tym kontekście wydawanie miliardów z budżetu dla grup i przedsięwzięć, które poszkodowane przez Covid nie są, tym bardziej uprawnia inne żądania, wynikające z realnych szkód spowodowanych administracyjnymi ograniczeniami działania. Skoro bowiem stać nas np. na 13. i 14. emeryturę oraz na 2 mld dla TVP, to znaczy, że stać nas również na odszkodowania dla podmiotów, których byt jest zagrożony ponoszonymi stratami.

> przedłużenie okresu zwolnienia z ZUS i opłat co najmniej na grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (ustawa mówi tylko o listopadzie),

Można rozumieć logikę koncentrowania pomocy na obszarach gospodarki najbardziej poszkodowanych, ale nie wolno arbitralnie uznawać, że tylko branże o określonym PKD są dotknięte skutkami zakazów władz publicznych. Nie można zapomnieć o mikroprzedsiębiorcach, ani też nie wolno koncentrować się wyłącznie na kosztach pracy w przedsiębiorstwie, pomijając jego koszty stałe, które w takim razie będą przerzucone na jego zasoby. Co czeka te firmy, które tych zasobów nie mają w wystarczającej wielkości? Bankructwo.

Skoro tarcza 6.0 z kryteriami pomocy opartymi na kodach PKD jest faktem, to istniejące pominięcia powinny stać się polem do działania dla projektowanej tarczy finansowej 2.0.

Rekompensaty tarczy 2.0 winne pokrywać koszty stałe przedsiębiorstw sektora MŚP bez względu na branże, o ile wykażą nienaturalny (większy niż 40-proc.) spadek obrotów za okres od listopada 2020 do stycznia 2021 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019/2020. Czas trwania pomocy wyznaczony jest czasem trwania ograniczeń plus jeden miesiąc. Dla „branż zamkniętych" refundacja winna wynosić 90 proc., dla pozostałych 50–70 proc. Wobec faktu wyłączenia z liczenia w pierwszych tarczacht kilku grup kosztów stałych należy doprecyzować, że refundacji według tarczy 2.0 winny podlegać koszty rodzajowe, takie jak 100 proc. czynszów i opłat stałych najmu, koszty umów o pracę i stałych umów współpracy/zleceń oraz obciążeń obowiązkowych z tym związanych, raty odsetkowe kredytów inwestycyjnych w 100 proc., a raty kapitałowe w 50 proc.; dla pozostałych 50 proc. powiększą saldo kredytu do spłaty w całym okresie trwania umowy kredytowej. Dla niezamortyzowanych inwestycji własnych pomoc winna pokryć 50 proc. wartości amortyzacji.