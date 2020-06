Waldemar Dąbrowski: Nadzieja na sześć ważnych premier

Zakładamy, że epidemia wyciszy się lub przynajmniej pomniejszy zasięg i pozwoli nam normalnie działać. Forma teatru operowego i wielkość naszej sceny sprawiają, że w wielu spektaklach w orkiestronie, na scenie i wokół sceny, w stosunkowo niewielkiej przestrzeni, pracuje intensywnie około 300 osób. Jesteśmy więc odważni, ale chciałbym, żeby nasza odwaga stała się zaraźliwa. Odrabiamy to, co zabrał nam mroczny czas pandemii. Premiera baletu „Korsarz” była szykowana na marzec, fenomenalną wystawę rzeźb Barbary Falender w Galerii Opera już zrobiliśmy, ale widzowie nie mogli jej zobaczyć. Teraz myślimy pozytywnie, choć życie może wszystko skorygować.

Optymistyczny jest plan Opery Narodowej. Pierwszą premierą zapowiadacie już we wrześniu.

Musimy wypracować plan alternatywny, zakładający uwzględnienie kameralnego repertuaru lub zaczniemy działać później. Nowojorska Metropolitan odwołała wszystkie spektakle do końca 2020 roku. Większość teatrów europejskich zapowiada jednak, że wznowi działalność od początku przyszłego sezonu.

Pierwsze miesiące będą czasem odrabiania zaległości? W październiku ma się z kolei odbyć premiera „Werthera”, która nie doszła do skutku w maju.

Wymaga to zmiany kilku następnych sezonów. Pandemia powywracała kalendarze wielu instytucji i artystów, ale w tym drugim przypadku dała nam szansę, więc w przyszłym sezonie wystąpi dwukrotnie Piotr Beczała. Aleksandra Kurzak zaśpiewa w „Madame Butterfly”, w trzech różnych rolach będziemy mogli oglądać Tomasza Koniecznego. A na początek sezonu szykujemy recital Jakuba Józefa Orlińskiego. Będziemy więc gościć w przyszłym sezonie cztery polskie gwiazdy rangi światowej.

Przebudowa repertuaru to efekt domina, wyjęcie jednego klocka burzy całą układankę.

Cały czas odbywamy regularne rozmowy dzięki konferencjom online stowarzyszenia Opera Europa, do którego należymy. Kontaktowaliśmy się też na bieżąco, wymieniając się przemyśleniami, jak postępować: czy na przykład sprzedawać już bilety na przyszły sezon, czy jeszcze poczekać.

Myślę, że wszędzie istnieje potrzeba interwencji państwa. W kulturze europejskiej to normalne, w amerykańskiej nie, tam jest odmienna formuła finansowania teatrów operowych. My też ponieśliśmy straty, bo bilety sprzedajemy z rocznym wyprzedzeniem, więc pieniądze za ich znaczną część musieliśmy zwrócić. Istotną pozycję w naszych dochodach stanowi wynajem powierzchni teatralnej i z tego tytułu nie było teraz żadnych wpływów.

W porównaniu ze 100 mln dol., o których mówi dyrektor Metropolitan, to niewiele.

Jesteśmy finansowani dużo lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości, co nie zmienia faktu, że miesięczny budżet Metropolitan jest większy od naszego rocznego. A startujemy w tym samym „konkursie piękności” i pochlebiam sobie, że jakoś dajemy radę. Jesteśmy na przykład jedynym teatrem na wschód od Łaby, który przez Opera Europa został zaproszony do wielkiej gali online z okazji Światowego Dnia Muzyki 21 czerwca.

Uważam, że nabierze wigoru, tak silna jest tęsknota za publicznością i vice versa – publiczności za teatrem żywego planu. Jeśli obie te energie spotkają się, będziemy mówili o wyższych jakościach artystycznych. Obecny kryzys powiedział nam coś istotnego: bez żywej relacji z widzem sztuka operowa jest pozbawiona głębszego sensu. W wersji online może istnieć jako dopełnienie, rodzaj dokumentacji, ale ludzie mają wrodzoną potrzebę uczestniczenia w żywym widowisku, a energia, która płynie od nich, w istotny sposób wpływa na to, co dzieje się na scenie.

Po pandemii lepiej wiemy, że opera musi być kosztowną instytucją?

Na ten temat wypowiedział się dawno temu Winston Churchill mówiąc, że poza wojną najdroższym wynalazkiem człowieka jest opera. Dla mnie kultura jest rodzajem piramidy, na jej szczycie plasuje się opera jako synteza różnych sztuk i talentów. I nie może funkcjonować bez wsparcia państwa tak samo jak system biblioteczny u podstawy tej piramidy. Opera ma się najlepiej tam, gdzie jest najlepiej zorganizowane życie gospodarcze, najwyższy poziom czytelnictwa i najwięcej fortepianów w domach prywatnych. Opera wyznacza aspiracje kulturowe społeczeństwa.



A międzynarodowe więzi koprodukcyjne nie zostały zerwane?

Wręcz przeciwnie, pogłębia się solidarność środowiska i chęć wspólnego działania. To budujące, bo jesteśmy małym liczebnie światem. Kiedy chcieliśmy udostępnić na VOD spektakle „Dziadka do orzechów” czy „Burzę”, zwróciliśmy się do ich zagranicznych realizatorów o zgodę, bo mieli zagwarantowaną ochronę praw autorskich. Otrzymaliśmy pozwolenie bez żadnych dodatkowych warunków.