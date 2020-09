Wojciech Tumidalski: Romantycznie, ale bez kominka

Wygląda na to, że czas romantycznych jesiennych wieczorów spędzanych przy rozpalonym kominku dobiega końca. Szkoda, bo zawsze kojarzyło się to z czymś przyjemnym, ciepło ognia ogrzewało dłonie i umilało życie. Nie jest przypadkiem, że cykl radiowych wywiadów emitowanych przed laty w jednej z publicznych rozgłośni, w których Krzysztof Czabański rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, nosił tytuł „Rozmowy przy kominku".

Ale teraz z tym koniec, przynajmniej w miastach Mazowsza i przynajmniej w dni, gdy poziom smogu będzie wysoki. Wszystko przez uchwalony w sejmiku wojewódzkim program ochrony powietrza, który zakazuje „rekreacyjnego" używania kominków opalanych drewnem. Choć gdy kominek na drewno to jedyna forma ogrzewania, to nikt nie zakaże mieszkańcom używania go w chłodne dni. To element szerszej strategii ekologicznej.