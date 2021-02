KE zarzuca Polsce wadliwe wykonanie wyroku TSUE ws. Białowieży

Jak przypomina dziś niemiecka rozgłośnia Deutsche Welle, Bruksela dała Polsce dwa miesiące na pełne wprowadzenie w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie Białowieży z 2018 r. Polska zaprzestała nielegalnych wycinek w chronionych lasach, ale nadal nie wycofała przepisów łamiących reguły co do obszarów Natura 2000 w zakresie gospodarki leśnej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiego ptactwa.

Komisji Europejskiej chodzi o aneksy do planów urządzenia lasów z 2016 r., na podstawie dokonywano wyrębu w Puszczy, a także o przepisy skutkujące wyłączeniem terenów wojskowych w nadleśnictwie Hajnówka z części reguł Natura 2000, także w zakresie wycinek. To sprzeczne zarówno z dyrektywami UE, jak i z orzeczeniem TSUE z 2018 r. Już po wydaniu wyroku Komisja doradzała polskim władzom, jak prawidłowo wykonać wyrok TSUE, ale mimo to sytuacja nie uległa zmianie. Jeśli polskie władze tego nie naprawią, Bruksela może za dwa, trzy miesiące zwrócić się do TSUE o karę finansową za lekceważenie jego wyroku – ogłosiła dziś Komisja Europejska.