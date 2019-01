Taśmy Kaczyńskiego: Srebrna w wuzetce zamknięta

Spór prawny może obciążyć hipotekę nieruchomości przy ul. Srebrnej, blokując inwestycję na lata.

Wśród rozmówców „Rzeczpospolitej" nie ma zgody, jakie będą dalsze losy kontrowersyjnej inwestycji K-Towers. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, twierdzi, że nie wyklucza wydania tzw. wuzetki (warunków zabudowy) dla wieżowców, które chce zbudować spółka Srebrna.

– Tylko zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami na 30-metrowy budynek – zastrzega. W rozmowie z „Rzeczpospolitą" przypuszcza, że Srebrna chciała zbudować 49-piętrowe wieżowce w centrum Warszawy, aby „zlikwidować finansowanie partii z budżetu". – Wtedy tylko PiS miałby ogromne zaplecze finansowe.

– To nie jest żadna afera. To dla opozycji kręcenie lodów czy smażenie politycznej konfitury – uważa Czesław Bielecki, znany architekt i były kandydat na prezydenta Warszawy.

– Prawo egzekwowane jest wybiórczo przez władze miasta. Jarosław Kaczyński na taśmach powiedział rzecz oczywistą i wszystkim znaną. Władze samorządowe stolicy bywają tak stronnicze, że za każdym razem trzeba się zastanawiać, czy ma się jakąś drogę dojścia do uzyskania decyzji administracyjnej – twierdzi.

Z kolei adwokat Marcin Szymański we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE wskazuje, że pójście do prokuratury przez austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który miał się poczuć oszukany w związku z inwestycją, brutalizuje spór, ale świadczy też o stopniu jego skomplikowania.

Austriak uważa, że Jarosław Kaczyński go zwodził. W efekcie biznesmen stracił ponad milion złotych wynagrodzenia za pracę służącą przygotowaniu inwestycji.

– Istotne jest, na co umówiły się strony – ocenia adwokat. Podkreśla, że ustne umowy też są ważne. Jego zdaniem w całej sprawie istotne jest też, czy osoba, która zawierała umowę, miała pełnomocnictwo do jej zawarcia. W przeciwnym razie może ponieść konsekwencje finansowe za jej skutki. – Dziś jednak to jedynie spekulacje – podkreśla.

Jeżeli sprawa trafi do sądu, nie można wykluczyć, że zabezpieczeniem roszczenia o zapłatę środków na rzecz Austriaka może być ustanowienie hipoteki przymusowej.

– Nie wiadomo, co się wydarzy. Na razie znamy zachowanie tylko jednej strony, nie wiadomo, jaka będzie reakcja na pozew – twierdzi adwokat Marcin Szymański.