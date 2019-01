Istotne jest miejsce pracy, a nie jej charakter

Czas zatrudnienia w punkcie przedszkolnym nie jest zaliczany do stażu pracy uprawniającego do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Liczy się miejsce pracy, a nie jej charakter – takie jest sedno wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Rozpatrywał on sprawę nauczycielki, której ZUS odmówił prawa do świadczenia kompensacyjnego. Wszystko przez to, że do wymaganego stażu pracy nie zaliczył okresu zatrudnienia w punkcie przedszkolnym. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji, przyznały rację organowi rentowemu.

Nauczycielem w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych jest bowiem nauczyciel, wychowawca i inny pracownik pedagogiczny zatrudniony w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy Prawo oświatowe (m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). Zatrudnienie nauczyciela w innej placówce nie powoduje uprawnienia do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego wynika zaś jednoznacznie, że punkty przedszkolne to inne niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych formy wychowania przedszkolnego. Z kolei z art. 4ust 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych wynika, że do 20-letniego stażu pracy mogą zostać zaliczone wyłącznie okresy pracy w przedszkolach, nie zaś również w innych formach wychowania przedszkolnego. Sąd przy tym podkreślił, że przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że instytucje o charakterze wyjątkowym (w tym świadczenia kompensacyjne) nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej, prowadzącej do objęcia zakresem ich zastosowania sytuacji niewymienionych wprost w przepisach.

Kobieta w apelacji argumentowała, że w punkcie przedszkolnym wykonywała taką samą pracę jak nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach. Niezaliczenie zatrudnienia w punkcie przedszkolnym do stażu wymaganego do nabycia prawa do „kompensówki" jej zdaniem prowadzi do nierównego traktowania części nauczycieli i łamie Konstytucję.

Jednak Sąd Apelacyjny podkreślił, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie zostało określone w ustawie zasadniczej, a jej art. 32 (zasada równości wobec prawa; zakaz dyskryminacji jednostki) nie może stanowić podstawy prawnej do jego przyznania. Przypomniał też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący instruktorów praktycznej nauki zawodu (sygn. akt SK 49/12), zatrudnionych w innych jednostkach niż wskazane w art 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Trybunał nie dopatrzył się pogwałcenia zasady równości w tym, że nie mają oni prawa do świadczenia kompensacyjnego. Sąd oddalił więc apelację.

sygnatura akt: III AUa 528/17