Wielkie kreacje polskich gwiazd

– Rozpoczynam przyszły, pracowity sezon od debiutu w tej roli – mówi Piotr Beczała. – Przedtem, co prawda, zaśpiewam w „Aidzie” na początku sierpnia na festiwalu w Peralada, w Hiszpanii. Publiczność Nowego Jorku i dyrekcja teatru oczekuje ode mnie co roku nowych propozycji, przyszła więc pora na Radamesa.

Z okazji Roku Beethovena w repertuarze znalazła się jedyna opera tego kompozytora, „Fidelio”. Transmisję zaplanowano na 12 grudnia. Spektakl poprowadzi – tak zresztą jak i „Aidę” – dyrektor muzyczny teatru Yannick Nézet-Séguin. W tej opowieści o wolności i walce z tyranią, partię czarnego charakteru, Pizarra powierzono Tomaszowi Koniecznemu. Po entuzjastycznie przyjętym w ubiegłym roku w Nowym Jorku debiucie polskiego bas-barytona w „Pierścieniu Nibelunga” będzie to jego kolejny występ w Metropolitan.

Cykl MET: Live HD zadebiutował w 2006 roku transmisją „Czarodziejskiego fletu” do 150 kin w USA. Spektakl obejrzało wówczas 30 tys. widzów. – Pewną inspiracją były dla nas telewizyjne inscenizacje operowe, które cieszyły się dużą popularnością – powiedział „Rz” dyrektor Metropolita, Peter Gelb. – Problemem natomiast były na początku koszty. Okazało się jednak, że telewizyjny przekaz na żywo może być również dużym sukcesem komercyjnym i muszę przyznać, że to nas najbardziej zaskoczyło.

Obecnie transmisje z Nowego Jorku można oglądać w ponad dwóch tysięcy sal kinowych, teatralnych i filharmonicznych w 70 krajach. Dotychczas sprzedano na nie 30 milionów biletów. W Polsce jako pierwsza zaczęła pokazywać te spektakle Filharmonia Łódzka w 2008 roku. Robi to do tej pory, a w jej ślady poszło trzydzieści różnych miast. W większości z nich pokazy mają stałych widzów kupujących karnety na cały sezon

Cyk składa się z dziesięciu transmisji. Jak zawsze wybrano przedstawienia najpopularniejsze oraz premiery, na przykład „Don Giovanniego” w inscenizacji Ivo van Hove. Są operowe hity, choćby „Nabucco” (także z Anną Netrebko), ale i współczesna opera amerykańskiego kompozytora Jake’a Haggiego „Dead Man Walking”.

Nowością są dodane dwa prezenty. Z okazji Bożego Narodzenia będzie można ponowni zobaczyć niezwykle popularny familijny „Czarodziejski fletu” z 2006 roku, a w karnawale zostanie powtórzona „Wesoła wdówka”. Metropolitan proponuje ponadto letnio-jesienne powroty do szczególnie popularnych dawnych spektakli, m. in. niezwykle zabawnego „Don Pasquale” z Mariuszem Kwietniem i Anną Netrebko oraz rozgrywającego się we współczesnym Las Vegas „Rigoletta” z Piotrem Beczałą.