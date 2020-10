Jak to jest z nagrywaniem czynności służbowych policjantów

Należy jednak pamiętać, że wizerunek funkcjonariuszy policji stanowi dane osobowe. Oznacza to, że jego udostępnianie podlega regulacjom RODO. - Publikacja takiego materiału jest więc, co do zasady, możliwa jedynie za zgodą nagranych funkcjonariuszy - pisze HFPC. Co ciekawe w braku wyraźnej zgody funkcjonariuszy na publikację materiału można to jednak zrobić. Wystarczy zmodyfikować wizerunek i głos funkcjonariuszy, tak by uniemożliwić ustalenie ich tożsamości.