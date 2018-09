Mundurowi chcą podwyżek: do protestów dołączą się pracownicy cywilni policji

Do protestów policji dołączą cywilni pracownicy tej formacji. Mają dość zarobków poniżej średniej krajowej.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji to ogólnokrajowa organizacja skupiającą cywilne osoby zatrudnione w tej formacji. Obecnie zrzesza ponad 5,5 tys. członków w 21 jednostkach wojewódzkich i szkolnych policji. To m.in. mechanicy samochodowi, dbający o radiowozy, informatycy pilnujący systemów danych, księgowe, finansiści i inni pracownicy biurowi czy pracownicy serwisów sprzątających. W sumie cywilni pracownicy policji to w skali kraju ponad 24 tys. osób

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także:

Zarobki poniżej średniej krajowej

- Przede wszystkim żądamy podwyżek pensji. Jesteśmy grupą, która ma najniższe zarobki w policji, przeważnie poniżej średniej krajowej. I ciągle słyszymy obietnice, które potem nie są dotrzymywane. Ludzie tego nie wytrzymują, mają dość i masowo odchodzą z pracy. To musi się zmienić – mówi Onetowi Małgorzata Lewicka.

- Poza tym chcemy ujednolicenia naszego statusu zatrudnienia. Każda z grup pracuje bowiem na podstawie różnych rozporządzeń. To nasze dwa podstawowe postulaty. Aby zostały zrealizowane, podczas akcji referendalnej podjęliśmy decyzję o wsparciu protestu mundurowych i przyłączeniu się do ich komitetu strajkowego, pod warunkiem wpisania ich do listy żądań – tłumaczy przewodnicząca ogólnokrajowego zarządu NSZZ Pracowników Policji.

Wcześniej związkowcy napisali apel do szefa MSWiA. - "Przystępując do akcji zorganizowanej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, jakie są powody, dla których postulaty pracowników Policji są przez Pana Ministra od wielu miesięcy ignorowane, zaś zwiększenie wynagrodzeń dokonywane jest w ramach Policji tylko dla policjantów, z pominięciem pracowników Policji" - czytamy w apelu (który został wysłany w liczbie blisko pięciu tysięcy).

"Powyższe działania niezbicie świadczą o lekceważeniu i marginalizacji wkładu naszej 24-tysięcznej grupy pracowniczej w poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Nadal ignoruje się fakt, iż to pracownicy Policji stwarzają odpowiednie warunki do służby policjantom, zapewniając właściwe funkcjonowanie niezbędnego zaplecza do wykonywania zadań służbowych. Sytuacja pracowników Policji jest krytyczna – zarówno płacowa, jak i kadrowa" - piszą związkowcy.

"Poziom wynagrodzeń pracowników Policji jest od lat najniższy wśród wszystkich pracowników resortu, zaś średnie wynagrodzenie pracowników Policji jest (mimo podwyżek o ok. 250 zł w 2017 r.) niemal o połowę niższe niż średnie uposażenie policjantów. Co więcej, z początkiem roku dokonano zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie policjantom, a obecnie zapowiadana kolejna podwyżka w Policji, jest negocjowana z pominięciem reprezentantów naszego środowiska" - czytamy w apelu cywilnych pracowników policji do szefa MSWiA.

Brak odpowiedzi ministra

W związku z tym, że do tej pory nie doczekali się odpowiedzi na ten apel, mimo że o nią poprosili, postanowili przyłączyć się do protestu mundurowych. - "Strona rządowa jawnie lekceważy naszą 25-tysięczną rzeszę pracowników, zatrudnionych w jednostkach Policji na terenie całego kraju. Pracownicy Policji od 14 maja br. wysyłali Apele Pracownicze, informujące Pana Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o swoich wynagrodzeniach i trudnej sytuacji finansowej, lecz niestety do chwili obecnej brak jest odzewu na nasze Apele. NSZZ Pracowników Policji jest zbulwersowane arogancją obecnie rządzącej władzy, gdyż takie sytuacje nigdy nie miały jak dotąd miejsca. NSZZ Pracowników Policji stoi na stanowisko, ze tylko połączenie sił naszej grupy i służb mundurowych może przynieść oczekiwane efekty" - czytamy w podpisanej dziś deklaracji o przystąpieniu do strajku.

W ramach poparcia protestu mundurowych, cywilni związkowcy już wywiesili swoje flagi na budynkach komend i komisariatów. Oprócz tego w najbliższych dniach zamierzają wysyłać kartki do premiera Morawieckiego.

- Chodzi o to, żeby napisało je i wysłało jak najwięcej osób należących do naszego związku. Na kartce każdy poda, czym się zajmuje w policji i ile zarabia na tym stanowiski. To musi wywołać jakiś odzew. Liczymy, że ktoś zacznie rozmawiać także o naszej sytuacji – podkreśla Małgorzata Lewicka.

Drugi miesiąc protestu służb mundurowych

Przypomnijmy, protest służb mundurowych trwa od 10 lipca. Tego dnia rozpoczęli go policjanci. Na początku wyglądał tak, że funkcjonariusze przy drobnych wykroczeniach, np. drogowych, odstępowali od mandatu, stosując tylko pouczenia. Tydzień później do protestu dołączyli strażacy, strażnicy graniczni i więzienni oraz funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Związkowcy z tych służb początkowo domagali się m.in. podwyżek pensji i przywrócenia poprzednich zasad emerytalnych, w tym pierwszego progu emerytalnego po 15 latach służby. Później złagodzili nieco swoje stanowisko – zgadzają się m.in. na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale chcą, by zniknął zapis o wieku (55 lat), od którego mają przechodzić na emeryturę. Wciąż podkreślają też, że konieczne są podwyżki. Protestują też przeciwko tzw. ustawie o L4 – chcą, by za zwolnienia lekarskie wypłacane było 100 proc. wynagrodzenia.

W związku z tym, że trwające przez kilka tygodni negocjacje nie przyniosły porozumienia, mundurowi, jak pisaliśmy w Onecie, postanowili zaostrzyć protest i włączyć do niego elementy strajku włoskiego. Bardziej skrupulatnie podchodzą do obowiązujących przepisów, co wydłuża wszystkie procedery. Wyjątkowo uciążliwe jest to m.in. na granicach i lotniskach, gdzie strażnicy graniczni i bardziej szczegółowo kontrolują pasażerów, co wydłuża czas oczekiwania.

Jednocześnie mundurowi zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie i pomoc w negocjacjach z MSWiA. Kiedy nie otrzymali odzewu, postanowili 28 sierpnia wybrać się osobiście do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Od początku negocjacji wciąż słyszymy od przedstawicieli MSWiA, że decyzje w sprawach, o których rozmawiamy, nie leżą w ich kompetencjach, tylko właśnie pana premiera Morawieckiego. Dlatego chcielibyśmy spotkać się z nim osobiście, żeby już nic nie przeszkadzało nam w dojściu do porozumienia – mówił nam Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów i przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Premier nie znalazł czasu

Szef rządu ich jednak nie przyjął, wysyłając do nich swego pracownika niższego szczebla, który z kolei zaproponował spotkanie z Jarosławem Zielińskimi, wiceszefem MSWiA. Związkowcy się na to nie zgodzili i opuścili siedzibę KPRM w Al. Ujazdowskich w Warszawie.

- Mateusz Morawiecki z niewiadomych dla nas przyczyn nie chciał się z nami spotkać. Jesteśmy poirytowani i czujemy się wręcz "olani", zwłaszcza, że w ostatnim czas pan premier jest bardzo aktywny, jeździ po całej Polsce i spotyka się z różnymi ludźmi, a dla nas nie znalazł czasu, mimo że nie musiał nigdzie jeździć, tylko to my przyszliśmy do niego - powiedział tuż po wyjściu z kancelarii premiera Rafał Jankowski.

- Jesteśmy też zdziwieni nieobecnością pana premiera, bo przecież łatwiej byłoby mu porozmawiać z 10 przedstawicielami największych central związkowych niż z 10 tysiącami funkcjonariuszy, którzy mogą pojawić się na demonstracji, jaką w tej sytuacji wkrótce zorganizujemy. Bo wrócimy pod KPRM, tylko w dużo większej liczbie. Miarka się przebrała. Chcieliśmy na spokojnie dojść do porozumienia, jednak decyzje rządu wypychają nas na ulice. Myślę, że demonstracja służb mundurowych odbędzie się jeszcze we wrześniu, wkrótce dogramy termin - dodał Jankowski.

Na razie związkowcy nie ustalili jeszcze, kiedy odbędzie się manifestacja. Jak zapewniają, decyzja zapadnie w najbliższych dniach.

MSWiA: jesteśmy otwarci na rozmowy

Tymczasem MSWiA, tuż po wizycie związkowców w siedzibie premiera, przysłało nam oświadczenie. Zapewnia w nim, że zarówno szef resortu Joachim Brudziński, jak i wiceminister Jarosław Zieliński, są otwarci na rozmowy ze stroną związkową.

"Trwa dialog, którego celem jest zapewnienie funkcjonariuszom jak najlepszych warunków służby. Minister Joachim Brudziński podkreślił, że jest głęboko przekonany, że stronie związkowej w takim samym stopniu jak MSWiA zależy na wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb. - Wszyscy w MSWiA jesteśmy gotowi do dalszych rozmów – zaznaczył" - czytamy w komunikacie.

MSWiA przypomina, że Jarosław Zieliński w ubiegłym tygodniu spotkał się z Rafałem Jankowskim, przewodniczącym NSZZ Policjantów i szefem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W jego trakcie omówili najważniejsze bieżące problemy w policji oraz oczekiwania związkowców.

"MSWiA robi wszystko, by postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe udało się pogodzić. Niestety w służbach mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami m.in. w kwestii wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Dziś (28 sierpnia br.) przedstawiciele związków zawodowych służb podległych resortowi otrzymali z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaproszenie na spotkanie z kierownictwem MSWiA. Miało się ono odbyć w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, Edward Zaremba, pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi oraz inni przedstawiciele resortu oczekiwali na stronę związkową. Niestety przedstawiciele związków zawodowych nie skorzystali z tej możliwości. Mimo tego, zarówno szef MSWiA Joachim Brudziński, jak i wiceminister Jarosław Zieliński, są cały czas otwarci na rozmowy ze stroną związkową" - czytamy w oświadczeniu MSWiA.

Problem w tym, że, jak tłumaczą związkowcy, z tych rozmów nic nie wynika. Porozumienia wciąż nie ma.