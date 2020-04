Dezubekizacja: Trybunał Konstytucyjny poczeka z decyzją ws. obniżenia emerytur przez epidemię

Z obniżeniem emerytury na podstawie powyższej nowelizacji nie zgodziła się kobieta, która zwróciła się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i za pośrednictwem r.pr. Agaty Bzdyń złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednakże ze względu na pytanie prawne ww. sądu do Trybunału Konstytucyjnego, złożone 24 stycznia 2018 r., wszystkie postępowania zostawały zawieszone do czasu jego rozpoznania. Również w przypadku klientki Fundacji postąpił tak Sąd Okręgowy w Warszawie, na którego postanowienie zostało złożone zażalenie.