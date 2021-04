Naczelna Telewizji Republika w zarządzie Polska Press. Dorota Kania zastępuje Pawła Fąfarę

Polska Press poinformowała, że w środę ze stanowiska członka zarządu spółki odwołany został Paweł Fąfara. Od czwartku do zarządu Polska Press dołącza Dorota Kania, która przejmie obowiązki Fąfary.

Jak przypomina portal wirtualnemedia.pl, Paweł Fąfara odpowiadał w zarządzie Polska Press za obszar redakcyjny. Z grupą związany był przez ponad 10 lat. W 2007 r. został naczelnym dziennika "Polska", w 2009 r. trafił do zarządu firmy i został naczelnym wydawnictwa.



Dorota Kania jest dziennikarką, od ponad 20 lat współpracuje z wieloma redakcjami. W 2017 r. została redaktor naczelną Telewizji Republika. W ciągu ostatnich 10 lat zarządzała działem krajowym "Gazety Polskiej Codziennie", publikowała w "Gazecie Polskiej". Prowadzi rozmowy na antenie Polskiego Radia. Jest autorką książek, m.in. "Gry tajnych służb" i współautorką "Resortowych dzieci".

O zamiarze przejęcia grupy Polska Press koncern paliwowo-energetyczny PKN Orlen poinformował w grudniu 2020 r.

"Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - oświadczył wówczas prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zgodę na kupno Polska Press w lutym wydał Orlenowi prezes UOKiK. Transakcję sfinalizowano na początku marca. Odeszła wówczas prezes zarządu Polska Press Dorota Stanek, związana z firmą od 1996 r.

Polska Press Grupa wydaje dzienniki regionalne, m.in. "Dziennik Zachodni", "Kurier Lubelski", "Dziennik Łódzki" i "Gazetę Krakowską".