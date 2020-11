Dziennikarka zatrzymana przed MEN. Trafiła na komisariat

Brama wjazdowa do Ministerstwa Edukacji Narodowej została zablokowana przez protestujących pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja".

Jak przekazali organizatorzy protestu, został on zorganizowany, aby wesprzeć nauczycielki i nauczycieli, którym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek „grozi represjami za wsparcie Strajku Kobiet”. Protestujący żądają między innymi, aby resort wycofał się z gróźb ws. konsekwencji wobec instytucji naukowych oraz nauczycieli i nauczycielek popierających Strajk Kobiet, dymisji Czarnka ze stanowiska ministra, wprowadzenia do szkół rzetelnej edukacji seksualnej oraz wolnego i bezpłatnego dostępu do bezpiecznej aborcji.

Protest przed budynkiem ministerstwa dokumentowała dziennikarka Agata Grzybowska. "Podczas fotografowania protestów pod MEN została zatrzymała Agata Grzybowska (GW, AP). Policja przewiozła ja na komisariat na Wilczej. Prosimy dziennikarzy o przyjazd pod komisariat i wsparcie" - poinformował Press Club Polska.