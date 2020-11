Warszawa: Protest przed siedzibą MEN. Zablokowano wjazd

Pod Ministerstwem Edukacji Narodowej trwa protest pod hasłem „wolna aborcja”. Zablokowana została brama wjazdowa na teren ministerstwa. Jak przekazali organizatorzy protestu, został on zorganizowany, aby wesprzeć nauczycielki i nauczycieli, którym minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek „grozi represjami za wsparcie Strajku Kobiet”. Protestujący żądają między innymi, aby resort wycofał się z gróźb ws. konsekwencji wobec instytucji naukowych oraz nauczycieli i nauczycielek popierających Strajk Kobiet, dymisji Czarnka ze stanowiska ministra, wprowadzenia do szkół rzetelnej edukacji seksualnej oraz wolnego i bezpłatnego dostępu do bezpiecznej aborcji.

Na miejscu jest już wielu funkcjonariuszy policji, którzy z głośników puszczają komunikaty o obowiązującym stanie epidemii. W mediach społecznościowych pojawiły się także doniesienia o legitymowaniu i zatrzymywaniu protestujących.