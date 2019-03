Rada Nadzorcza TVP zawiesiła Piotra Pałkę

Centrum Informacji TVP poinformowało, że Rada Nadzorcza spółki TVP S.A. zawiesiła w czynnościach członka Zarządu Spółki Piotra Pałkę.

Piotr Pałka został powołany do Rady Nadzorczej TVP w ubiegłym tygodniu. Razem z nim dołączyła Marzena Paczuska. Odwołany został natomiast Maciej Stanecki.

Do zmian miał doprowadzić prezydent Andrzej Duda, który nie podpisał wówczas jeszcze ustawy, która przyznawała mediom publicznym 1,26 mld zł z tytułu utraconych opłat abonamentowych.

– Wejście Marzeny Paczuskiej do zarządu zostało postawione jako warunek podpisania ustawy – mówił informator "Rzeczpospolitej" z TVP.

Ustawa została podpisana przez prezydenta w poniedziałek.

W komunikacie TVP nie ma informacji o powodzie zawieszeni Pałki.

Piotr Pałka do czerwca 2018 roku pracował w biurze programowym TVP, a zwolniono go, gdy do konkursu Debiuty w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet" zespołu Girls on Fire, której klip nawiązywał do czarnych marszy. Później Pałka związał się z Kancelarią Prezydenta.

Poniżej dalsza część artykułu

Marzena Paczuska to wieloletnia pracownica TVP, która od stycznia 2016 roku kierowała „Wiadomościami". Wyrzucono ją w sierpniu 2017 roku, niedługo po zawetowaniu przez prezydenta ustaw sądowych.