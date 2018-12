Właściciel "Wprost" szykuje się do kupna Radia Zet?

Coraz bliżej sprzedaży Grupy Eurozet. Nowy właściciel może być znany już w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia.

Spółka należąca obecnie do Czech Media Invest, może stać się własnością PMPG Polskie Media, które złożyło wyższą ofertę niż Agora - pisze portal Wirtualnemedia.pl.

W marcu 2018 roku Eurozet został kupiony przez Czech Media Invest od francuskiego koncernu Lagardere za 73 mln euro. W czerwcu zgodę na jej realizację w naszym kraju wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak już jesienią tego roku czeska spółka zdecydowała się na wystawienie Eurozet na sprzedaż.

Jakom potencjalni kupcy byli wymieniani m.in. Fratria - wydawca „Sieci" i wPolityce.pl oraz Grupa ZPR Media, właściciel stacji Radia Eska, Eska Rock i VOX FM. Obie firmy zaprzeczały tym doniesieniom. Grzegorz Bierecki, senator PiS i większościowy udziałowiec spółki Fratrii, mówił wtedy, że te spekulacje to jedynie sposób na "wywołanie zainteresowania rynku zakupem tego radia".

Pod koniec listopada "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że oferty kupna Eurozetu złożyły Agora, nadawca ponadregionalnego Radia Tok FM oraz sieci Złote Przeboje, Radio Pogoda i Rock Radio oraz PMPG Polskie Media, właściciel sieci Eska i ponadregionalnego Radio Vox. Oferta PMPG jest atrakcyjniejsza dla czeskiej firmy, przez co to właśnie ta grupa medialna może być najbliżej finalizacji transakcji kupna Radia ZET - twierdzą Wirtualnemedia.pl. Do wyłonienia nowego właściciela Radia ZET może dojść jeszcze przed świętami.

Przedstawiciele PMPG Polskie Media nie chcą potwierdzić rozmów na temat przejęcia Eurozet, ale im tez nie zaprzeczają.

W najnowszym badaniu Ra­dio Track Kantar Millward Brown (sierpień-październik) Radio Zet było wiceliderem zestawienia, a jego udział w czasie słuchania wyniósł 12,3 proc.

Holding medialny Eurozet działa w Polsce od 1993 roku. Jest właścicielem stacji radiowych: ogólnopolskiej Radio Zet oraz Chillizet, Antyradio, Meloradio, Radio Plus oraz spółek Eurozet Consulting, studia produkcji dźwiękowej i telewizyjnej Studio ZET, a także Regie Radio Music – Dom Sprzedaży Radia – brokera czasu reklamowego.