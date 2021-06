Bank Światowy nie chce chińskiego kabla pod Pacyfikiem

HMN Technologies, dawna Huawei Marine Networks, miała złożyć najtańszą ofertę na położenie kabla w ramach projektu System East Micronesia Cable. Według źródeł Reutersa, należąca do notowanej na szanghajskiej giełdzie Hengtong Optic-Electrick Co Ltd spółka wyceniła swoje prace na 72,6 mln dolarów, 20 procent taniej niż konkurencyjne Alcatel Submarine Networks i NEC.

